Πραγματοποιώντας σπουδαία ανατροπή ο Πανιώνιος επικράτησε την Τετάρτη με 4-1 σκορ του Ολυμπιακού Β’, στο μεταξύ τους εξ αναβολής ματς για την 10η αγωνιστική του Β΄ ομίλου της Super League 2, που διεξήχθη στη Νέα Σμύρνη, μειώνοντας στους 2 βαθμούς τη διαφορά του από την πρωτοπόρο Καλαμάτα.

Ο Παύλος Δερμιτζάκης στο φινάλε του παιχνιδιού πέρασε ως αλλαγή στο ματς τον 15χρονο τερματοφύλακα, Γιώργο Σαρακασίδη, ο οποίος έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο νεαρότερος Έλληνας επαγγελματίας τερματοφύλακας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας της Νέας Σμύρνης:

«Ιστορική στιγμή για τον Πανιώνιο και το Ελληνικό ποδόσφαιρο γράφτηκε στη Νέα Σμύρνη. Στο παιχνίδι για τη 10η αγωνιστική της Super League 2 με αντίπαλο τον Ολυμπιακό Β’, ο 15χρονος Γιώργος Σαρακασίδης εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο ως ο νεαρότερος Έλληνας επαγγελματίας τερματοφύλακας.

Ο Γιώργος Σαρακασίδης, μόλις 15 ετών, γεννημένος την 1η Νοεμβρίου 2010, πέρασε ως αλλαγή στο 91ο λεπτό, στην αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό Β’ και έγραψε ιστορία. Δεν είναι απλώς ένα ντεμπούτο, αλλά μια υπενθύμιση, ότι ο Πανιώνιος είναι ένα σωματείο που δημιουργεί ποδοσφαιριστές, που δίνει ευκαιρίες και στηρίζει το μέλλον του Ελληνικού ποδοσφαίρου.

Γιώργο, αυτή είναι μια στιγμή που θα θυμάσαι για όλη σου τη ζωή και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τη ζήσαμε μαζί σου. Ευχόμαστε αυτή να είναι μόνο η αρχή για μια λαμπρή και μεγάλη καριέρα. Η «κυανέρυθρη» οικογένεια είναι πολύ περήφανη για εσένα!».