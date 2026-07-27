Μέσα σε μια άκρως εντυπωσιακή και ζεστή ατμόσφαιρα, η ΠΑΕ Πανιώνιος πραγματοποίησε το απόγευμα της Δευτέρας (27/7) τον επίσημο αγιασμό της και την πρώτη της ανοιχτή προπόνηση στο Στάδιο της Νέας Σμύρνης. Εκατοντάδες φίλαθλοι του «Ιστορικού» βρέθηκαν στις εξέδρες, δημιουργώντας κλίμα που θύμισε μεγάλες στιγμές του παρελθόντος, με συνθήματα, καπνογόνα και ασταμάτητο χειροκρότημα για τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον καθιερωμένο αγιασμό για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου 2026/27. Αμέσως μετά, έγινε η επίσημη παρουσίαση του ανανεωμένου ρόστερ. Οι φίλαθλοι είχαν την ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά όλα τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, όπως τον Ζήση Χατζηστραβό και τον Θεοφάνη Παπαβασιλείου, αλλά και τους παίκτες που παρέμειναν στον κορμό της ομάδας.

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