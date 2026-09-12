Τη μεταγραφή που θα αλλάξει τα δεδομένα στη SuperBet League επιχειρεί να ολοκληρώσει ο Πανιώνιος, καθώς βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Μούσα Σισοκό.

Ο 37χρονος Γάλλος μέσος δεν βρίσκεται στα πλάνα του Παναθηναϊκού, με τον οποίο δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027. Οι δύο πλευρές αναζητούν πλέον τη λύση που θα ανοίξει τον δρόμο για την αποχώρησή του από τους «πράσινους».

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