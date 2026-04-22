Το πλάνο της ΠΑΕ Πανιώνιος για τη νέα σεζόν, αλλά και τα σχέδια του συνολικά για την ομάδα και τις εγκαταστάσεις της αποκάλυψε ο πρόεδρος των «κυανέρυθρων» Κώστας Ρούπτσος, στην παρουσίαση που έγινε στον «Γαλαξία».

Ο ισχυρός άνδρας του ποδοσφαιρικού Πανιωνίου αναφέρθηκε σε όλα τα θέματα, αγωνιστικά, διοικητικά και λειτουργικά, που αφορούν την ομάδα, ενώ προχώρησε και σε ειδήσεις. Βασικότερο όλων, αποτελεί η συμφωνία με το The Ellinikon Sports Park, όπου από την προσεχή αγωνιστική περίοδο θα μεταφερθούν τόσο η ανδρική ομάδα όσο και τα αγωνιστικά τμήματα των Ακαδημιών, που θα είναι υπό την λειτουργία της ΠΑΕ.

Μία ακόμα είδηση είναι πως διευθυντής σκάουτινγκ στην ομάδα αναλαμβάνει ο Έβανς Παυλόπουλος, ο οποίος επιστρέφει στον Πανιώνιο.

Παράλληλα, η διοίκηση παρουσίασε το πλάνο για την ανακατασκευή του γηπέδου, με το κόστος να καλύπτεται από συνδυασμό ιδιωτικών και δημόσιων πόρων, συμπεριλαμβανομένης της συμβολής του Δήμου Νέας Σμύρνης και της Περιφέρειας Αττικής. Το έργο εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων του συλλόγου. Μάλιστα, παρουσιάστηκαν και σχετικές μακέτες.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο κ. Ρούπτσος είπε ότι το φετινό μπάτζετ έχει εξασφαλιστεί, ότι βασικός στόχος είναι η άνοδος και παράλληλα να παίξει η ομάδα επιθετικό ποδόσφαιρο, με ανάπτυξη των νεαρών παικτών. Το νούμερο που έχει εξασφαλιστεί είναι 1,5 εκατ. ευρώ, ώστε να γίνει πορεία πρωταθλητισμού. Ο Ρούπτσος επεσήμανε ότι «ένα μοντέλο διοίκησης μελών θα ταίριαζε στη φιλοσοφία του Πανιωνίου». Για το θέμα του προπονητή δεν ειπώθηκε κάποιο όνομα, όμως ο πρόεδρος της ΠΑΕ είπε οτι ο «εκλεκτός» θα πρέπει να μπορεί να υπηρετήσει το πλάνο που έχει θέσει η ομάδα.

Aνακοινώθηκε η δημιουργία του “Red & Blue Club”, μιας πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στη διεύρυνση του μετοχικού σχήματος, προσφέροντας στους συμμετέχοντες συγκεκριμένα προνόμια, όπως εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο και πρόσβαση σε θέσεις υψηλής φιλοξενίας. Διαχειριστής θα είναι ο Βασίλης Ψύχας και στους ενδιαφερόμενους θα διατεθεί έως και το 30% των μετοχών. Αν, δηλαδή, κάποιος επιθυμεί το 5% θα πρέπει να πληρώσει 75.000 ευρώ. Οι συμμετέχοντες θα έχουν προνόμια όπως εκπροσώπηση στο ΔΣ και πρόσβαση σε σουίτες.

Επίσης ανακοινώθηκε και επίσημα ότι μεγάλος χορηγός της ομάδας θα είναι η Superbet, ενώ η In Digital θα αναλάβει χορηγός του ονόματος.

Επιγραμματικά τα θέματα που παρουσίασε και αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΠΑΕ:

1. Ίδρυση της εταιρείας Red & Blue Investment, η οποία θα αναλάβει την απόκτηση και διαχείριση των μετοχών, με διαχειριστή τον Βασίλη Ψυχά.

Στόχος είναι η σταθερότητα, η διαφάνεια και η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

2. Διάθεση μετοχικών πακέτων της τάξεως του 5%-10%, καλύπτοντας συνολικά έως το 30% των μετοχών, με σκοπό την προσέλκυση στρατηγικών επενδυτών και τη διασπορά ρίσκου

3. Προπονητικό κέντρο – Ελληνικό

Από την επόμενη αγωνιστική περίοδο, η ομάδα θα προπονείται στο υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο στο Ελληνικό, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα κορυφαία στην Ευρώπη.

Η κίνηση αυτή ενισχύει την καθημερινή λειτουργία και την ανάπτυξη των ποδοσφαιριστών

4. Νέο γήπεδο – Υποδομές

Το project του νέου γηπέδου προχωρά μέσα από 7 υποέργα.

* Αναβάθμιση φωτισμού εντός της σεζόν

* Δυνατότητα διεξαγωγής βραδινών αγώνων από την επόμενη χρονιά

Στόχος είναι μια σύγχρονη και βιώσιμη έδρα

5. Αγωνιστική φιλοσοφία

Η ομάδα υιοθετεί:

* Επιθετικό και ελκυστικό ποδόσφαιρο

* Έμφαση στην ανάπτυξη και προώθηση νέων παικτών

Μια ταυτότητα που συνδυάζει αποτέλεσμα και προοπτική.

6. Ψηφιακή αναβάθμιση – Νέα εφαρμογή

Δημιουργία νέας mobile εφαρμογής (app), μέσω της οποίας:

* Θα πραγματοποιείται αγορά εισιτηρίων

* Θα προσφέρονται συνδρομητικές υπηρεσίες και αποκλειστικό περιεχόμενο

Στόχος είναι η άμεση σύνδεση με τον φίλαθλο του Πανιωνίου και η ενίσχυση της εμπειρίας του.

ΠΗΓΗ: panionianea.gr