Στο AEL FC Arena αναμετρώνται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 2) η ΑΕΛ Novibet και ο Πανσερραϊκός, για την 18η αγωνιστική της Super League.

Aυτό το ματς είναι πολύ σημαντικό για τις δύο ομάδες, καθώς αμφότερες μάχονται για την παραμονή στη μεγαλη κατηγορία.

Οι Θεσσαλοί βρίσκονται στην 13η θέση, έχοντας συγκεντρώσει ισάριθμους βαθμούς, ενώ απο την άλλη η ομάδα των Σερρών είναι η ουραγός της βαθμολογίας με οκτώ πόντους.

ΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός 1-0

Γκολ: 50′ Σαγκάλ (ΑΕΛ)

Κίτρινες: Καλίνιν (Πανσερραϊκός), Μουμίν (ΑΕΛ), Ριέρα (Πανσερραϊκός), Όλαφσον (ΑΕΛ)

Κόκκινες:

Δοκάρια:

ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος-Μασόν, Όλαφσον, Ηλιάδης, Παντελάκης-Φεριγκρά, Σουρλής, Ατανάσοφ, Σαγκάλ-Γκαράτε, Τούπτα

Πανσερραϊκός: Τσομπανίδης-Λύρατζης, Γκελασβίλι, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Καλινιν-Ομεόνγκα, Δοϊρανλής-Ριέρα, Καρέλης, Ιβάν

Διαιτητής: Κόκκινος Βοηθοί: Μπαλιάκας, Μάτσας 4ος: Ανδριανός VAR: Ζαμπαλάς AVAR: Φωτιάς