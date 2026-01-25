Ο Πανσερραϊκός ηττήθηκε με 1-0 από την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα, με τα «λιοντάρια» να εκφράζουν έντονα παράπονα για τη διαιτησία. Τη δυσαρέσκεια της ομάδας μετέφερε δημόσια και ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Τάσος Καζίας.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Πανσερραϊκός προχώρησε σε οργισμένες αναρτήσεις στον επίσημο λογαριασμό του στο Facebook, με χαρακτηριστικές φράσεις όπως: «Αίσχος» και «Αυτό που ζούμε σήμερα είναι η μεγαλύτερη ντροπή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, κ. Λανουά»…

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr