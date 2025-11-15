Ο Πανσερραϊκός ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή του Ζεράρ Σαραγόσα στην τεχνική του ηγεσία.

Ο Ισπανός προπονητής, ο οποίος είχε υπηρετήσει τον σύλλογο και το 2021, αναλαμβάνει εκ νέου τα καθήκοντά του, διαδεχόμενος τον Κριστιάνο Μπάτσι.

Η Διοίκηση του Πανσερραϊκού εκφράζει την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπο του Σαραγόσα, με στόχο τη σταθεροποίηση και την περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας ενόψει της συνέχειας της αγωνιστικής περιόδου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανσερραϊκού:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Ζεράρ Σαραγόσα, ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα μας, μετά την θητεία του σε αυτήν, το 2021.

Ο Ισπανός τεχνικός γεννήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 1982, στην Βαρκελώνη, και μέχρι πριν από λίγες ημέρες βρισκόταν στην Ινδία, εκεί όπου διετέλεσε με επιτυχία προπονητής της Μπενγκαλούρου από το 2023.

Ο Σαραγόσα έκανε ντεμπούτο στους πάγκους τη σεζόν 2007/08, και μέχρι το καλοκαίρι του 2012 ήταν προπονητής των ομάδων Νέων της Καταλονίας και της Εσπανιόλ, ενώ ήταν σκάουτερ της φημισμένης Ακαδημίας του Κατάρ, Ασπίρε. Έχει εργαστεί με επιτυχία στην Γεωργία με τις Τορπέντο Κιουταΐσι και Λοκομοτίβ Τιφλίδας.

Το 2016 ήταν βοηθός προπονητή στο Επιτελείο του Μίκαελ Λάουντρουπ στην Αλ Ραϊάν, ενώ το 2020 διετέλεσε προπονητής στην Σαμπάμ Αλ Αχλι στο Ντουμπάϊ, καταφέρνοντας να προκριθεί στην φάση των 16 του Ασιατικού Τσάμπιονς Λιγκ, πριν έρθει στον Πανσερραϊκό.

Ακολούθησαν οι Αλ Αϊν και η Κχορ Φακάν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πριν την μετακίνησή του στην Ινδία».

