«Πυρ και μανία» ήταν ο πρόεδρος του Πανσερραϊκού, Τάσος Καζίας με τη διαιτησία στο ντέρμπι της ομάδας του με την ΑΕΛ Novibet, στο οποίο τα «λιοντάρια» ηττήθηκαν με 1-0 σκορ.

Ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου των Σερρών στις δηλώσεις του, μετά το τέλος του αγώνα στο AEL FC Arena έκανε λόγο για «μαύρη ημέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο», τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι κάποιοι δεν θέλουν την ομάδα του στη Stoiximan Super League.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μιλήσουμε για το αγωνιστικό σήμερα, ούτε υπάρχει λόγος να μιλήσει ο προπονητής. Αυτό που συνέβη είναι μια μαύρη μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο και είναι πραγματικά κρίμα. Δεν απαιτούμε και δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω, παρά μόνο σεβασμό στον ιδρώτα των ποδοσφαιριστών μας μέσα στο γήπεδο.

Αναφερόμαστε στη φάση του πέναλτι, που είναι ξεκάθαρο χέρι, με το VAR να δείχνει στον διαιτητή μόνο την αρχική φάση της εξέλιξης και όχι ολόκληρη τη φάση. Δεν μιλάμε μόνο για πέναλτι, αλλά και για κόκκινη κάρτα που έπρεπε να δοθεί. Παράλληλα, υπάρχουν και άλλες φάσεις που προκαλούν έντονα ερωτηματικά, καθώς και το γκολ δεν θα έπρεπε να μετρήσει.

Ο Πανσερραϊκός θα συνεχίσει να παλεύει. Έχουμε ακόμη 55 βαθμούς μπροστά μας και στο τέλος, όποιος παλεύει, νικά. Οι βαθμολογικές αποστάσεις είναι μικρές, ωστόσο αν συνεχιστεί αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες αγωνιστικές, και ειδικά σήμερα, είναι πιθανό κάποιοι να μη θέλουν τον Πανσερραϊκό στη Stoiximan Super League. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Είμαστε εδώ για να παλέψουμε και να τα καταφέρουμε.

Τέλος, αξίζουν συγχαρητήρια στον προπονητή, τον κύριο Σαραγόσα, για τη σημερινή εμφάνιση της ομάδας του απέναντι σε αυτές τις συνθήκες. Αγωνιστικά, η ομάδα διαχειρίστηκε σωστά το παιχνίδι• από εκεί και πέρα, όλοι είδαμε τι συνέβη».