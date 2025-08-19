Η Καβάλα έκανε την έκπληξη κερδίζοντας τον Πανσερραϊκό στα πέναλτι με 5-4 (1-1 κ.α.) στο «Ανθή Καραγιάννη» και προκρίθηκε στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Η ομάδα των Σερρών προηγήθηκε στο 69΄με το πέναλτι του Ίβαν, αλλά οι «Αργοναύτες» ισοφάρισαν στις καθυστερήσεις (90+1) με κεφαλιά του Μπρέγκου, στέλνοντας το ματς στη διαδικασία των πέναλτι.
Εκεί ο Γιαννίκογλου απέκρουσε το πέναλτι του Τσαούση, για να γίνει η Καβάλα η μοναδική ομάδα που απέκλεισε σύλλογο της Super League.
Η διαδικασία των πέναλτι:
Σιφναίος 1-0
Γκριν 1-1
Γαβριηλίδης 2-1
Oμεονγκά (χαμένο)
Κατσουλίδης 3-1
Ντε Μάρκο 3-2
Μπρέγκου 4-2
Φαλέ 4-3
Αλιατίδης (χαμένο)
Λύρατζης 4-4
Σταμούλης 5-4
Τσαούσης απέκρουσε ο Γιαννίκογλου
Διαιτητής: Π. Κουκούλας
Καβάλα (Γράφας): Γιαννίκογλου, Διονέλλης, Αλιατίδης, Κατσουλίδης, Γαβριηλίδης, Σιφναίος, Δημοσθένους (60΄Βοριαζίδης), Μπρέγκου, Κουντουριώτης (70΄Σταμούλης), Σιμητός (28΄Σπανδωνίδης, 60΄Ρώιμπας), Χρούστινετς.
Πανσερραϊκός (Μπάτσι): Τιναλίνι, Ντε Μάρκο, Φέλτες, Τσαούσης, Βαγκέ (86΄Σοφιανός), Λιάσος (86΄Γκιγιομιέ), Ομεονγκά, Μασκανάκης (78΄Γεωργιάδης), Λύρατζης, Γκριν, Ίβαν (82΄Μαριάνο).