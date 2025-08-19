Η Καβάλα έκανε την έκπληξη κερδίζοντας τον Πανσερραϊκό στα πέναλτι με 5-4 (1-1 κ.α.) στο «Ανθή Καραγιάννη» και προκρίθηκε στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ομάδα των Σερρών προηγήθηκε στο 69΄με το πέναλτι του Ίβαν, αλλά οι «Αργοναύτες» ισοφάρισαν στις καθυστερήσεις (90+1) με κεφαλιά του Μπρέγκου, στέλνοντας το ματς στη διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί ο Γιαννίκογλου απέκρουσε το πέναλτι του Τσαούση, για να γίνει η Καβάλα η μοναδική ομάδα που απέκλεισε σύλλογο της Super League.

Η διαδικασία των πέναλτι:

Σιφναίος 1-0

Γκριν 1-1

Γαβριηλίδης 2-1

Oμεονγκά (χαμένο)

Κατσουλίδης 3-1

Ντε Μάρκο 3-2

Μπρέγκου 4-2

Φαλέ 4-3

Αλιατίδης (χαμένο)

Λύρατζης 4-4

Σταμούλης 5-4

Τσαούσης απέκρουσε ο Γιαννίκογλου

Διαιτητής: Π. Κουκούλας

Καβάλα (Γράφας): Γιαννίκογλου, Διονέλλης, Αλιατίδης, Κατσουλίδης, Γαβριηλίδης, Σιφναίος, Δημοσθένους (60΄Βοριαζίδης), Μπρέγκου, Κουντουριώτης (70΄Σταμούλης), Σιμητός (28΄Σπανδωνίδης, 60΄Ρώιμπας), Χρούστινετς.

Πανσερραϊκός (Μπάτσι): Τιναλίνι, Ντε Μάρκο, Φέλτες, Τσαούσης, Βαγκέ (86΄Σοφιανός), Λιάσος (86΄Γκιγιομιέ), Ομεονγκά, Μασκανάκης (78΄Γεωργιάδης), Λύρατζης, Γκριν, Ίβαν (82΄Μαριάνο).