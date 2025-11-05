Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός γνωστοποίησε ότι έχει καταθέσει μήνυση κατά του Ντάνιελ Σούντγκρεν, για τις «καφενειακού επιπέδου», όπως τις χαρακτηρίζει, δηλώσεις του, σχετικά με «στημένους» αγώνες της ομάδας στα play-out του περσινού πρωταθλήματος της Super League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός σεβόμενη την ιστορία της και όλα όσα πρεσβεύει ως σύλλογος και κινούμενη πάντα θεσμικά, κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση και προτίθεται να κατάθεση και αγωγή κατά του επαγγελματία ποδοσφαιριστή κ. Ντανιέλ Σούντγκρεν, μετά τις καφενειακού τύπου δηλώσεις σε μέσο της πατρίδας του.» Να σημειωθεί πως και η ΠΑΕ Βόλος έχει κινηθεί νομικά κατά του Σουηδού μπακ.

Χα.Π.

Με πληροφορίες: panserraikosfc.gr