Τρομερά παράπονα από τη διαιτησία στην αναμέτρηση με την ΑΕΛ στο «AEL FC Arena» εξέφρασαν οι άνθρωποι του Πανσερραϊκού, πριν αλλά και μετά τη λήξη του αγώνα, που βρήκε νικητές τους Θεσσαλούς με σκορ 1-0.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε στα πρώτα δευτερόλεπτα του δευτέρου μέρους, από τον Άνχελο Σαγκάλ. Σύμφωνα με τους ανθρώπους των «λιονταριών», υπάρχει ξεκάθαρο επιθετικό φάουλ του Χιλιανού φορ πάνω στον τερματοφύλακα Αλέξανδρο Τσαμπανίδη. Μάλιστα, ο Γεώργιος Κόκκινος ακύρωσε το γκολ, αλλά έπειτα από παρέμβαση του VAR (Σπυρίδων Ζαμπαλάς, Βασίλειος Φωτιάς) και on field review, ο Χαλκιδικιώτης διαιτητής άλλαξε την απόφασή του, κατακυρώνοντας το γκολ.

Στη συνέχεια, ακυρώθηκαν ως οφσάιντ δύο γκολ του Πανσερραϊκού, ενώ ο Γιώργος Κόκκινος του έδωσε, αλλά το πήρε πίσω μετά από νέα παρέμβαση του VAR, ένα πέναλτι. Μάλιστα, τα «λιοντάρια» ολοκλήρωσαν με δέκα ποδοσφαιριστές την αναμέτρηση, λόγω αποβολής του Ίθαν Μπρουκς στις καθυστερήσεις –πάλι ύστερα από παρέμβαση του VAR.

«Α Ι Σ Χ Ο Σ!!!», «ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΝΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ, κ. ΛΑΝΟΥΑ!» και «ΜΑΥΡΗ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ!», είναι οι τρεις αναρτήσεις που έκαναν οι άνθρωποι του Πανσερραϊκού στα Social Media της ομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι πολύ αιχμηρός εμφανίστηκε στο flash interview των καναλιών της CosmoteTV μετά το τέλος του αγώνα ο πρόεδρος, Τάσος Καζίας, ο οποίος τόνισε ότι κάποιοι δεν θέλουν την ομάδα του στη μεγάλη κατηγορία.