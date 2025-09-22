Σε άλλη μία μεταγραφική κίνηση προχώρησε ο Πανσερραϊκός, ανακοινώνοντας τη Δευτέρα (22/9) την απόκτηση του διεθνούς Νοτιοαφρικανού μέσου, Ίθαν Μπρουκς.

Ο 24χρονος μέσος υπέγραψε για δύο χρόνια και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά μακριά από την πατρίδα του. Προηγουμένως, ο ποδοσφαιριστής αγωνιζόταν στην Αμαζούλου, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 83 συμμετοχές, πετυχαίνοντας δύο γκολ. Μάλιστα, με την εθνική ομάδα της χώρας του έχει αγωνιστεί σε 11 παιχνίδια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των «λιονταριών»:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον διεθνή ποδοσφαιριστή Ethan Brooks, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα μας και θα φοράει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος.

O Νοτιοαφρικανός ποδοσφαιριστής είναι γεννημένος στις 01/03/2001, έχει ύψος 1.75 και αγωνίζεται ως μέσος, ενώ αυτή είναι η πρώτη φορά που θα αγωνιστεί εκτός της χώρας του.

Ο Brooks αγωνιζόταν στην Amazulu FC από το 2022 έχοντας 83 συμμετοχές, 2 γκολ και 3 ασίστ, ενώ νωρίτερα αγωνιζόταν στην TS Galaxy έχοντας 39 συμμετοχές.

Έκανε το ντεμπούτο του στην Εθνική ομάδα το 2021 και μετράει 11 συμμετοχές».