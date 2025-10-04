Στις 18:00 (Novasports 2) θα ξεκινήσει στις Σέρρες το παιχνίδι ανάμεσα στον Πανσερραϊκό και τον Asteras AKTOR, για την 6η αγωνιστική της Super League.

Οι δύο ομάδες έχουν κάνει κακή εκκίνηση στο εφετινό πρωτάθλημα και μετά από πέντε αγωνιστικές βρίσκονται ισόβαθμες στην τελευταία θέση με μόλις δύο πόντους.

Ως εκ τούτου το σημερινό ματς είναι αρκετά σημαντικό τόσο για τα λιοντάρια όσο και για τους Αρκάδες, που φιλοδοξούν στη μεταξύ τους μονομαχία να πανηγυρίσουν την πρώτη τους νίκη στη Super League.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Πανσερραϊκός (Κριστιάνο Μπάτσι): Tιναλίνι – Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Τσαούσης – Λιάσος, Ρουμιάντσεφ – Νανέλι, Μπανζάκι, Γκριν – Ίβαν

Asteras AKTOR (Σάββας Παντελίδης): Παπαδόπουλος – Άλχο, Τριανταφυλλόπουλος, Σίπτσιτς, Φερνάντεθ – Μούμο, Έντερ, Αλμύρας – Καλτσάς, Εμμανουηλίδης, Μακέντα

Διαιτητής: Κουκούλας

Βοηθοί: Ψύλλος, Κομισοπούλου

4ος: Κατόπης

VAR: Κατσικογιάννης, Φωτιάς