Πανσερραϊκός και Ατρόμητος θα αναμετρηθούν στις 18:00 (Novasports 2) στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών, για την 4η αγωνιστική της Super League.

Tα «Λιοντάρια» είναι η μόνη ομάδα, που ούτε βαθμό έχει πάρει, ενώ δεν έχει πετύχει ούτε γκολ μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα και ως εκ τούτου το σημερινό ματς είναι πολύ σημαντικό για το συγκρότημα του Μπάλτσι.

Την περασμένη αγωνιστική οι γηπεδούχοι γνώρισαν βαριά ήττα με 5-0 από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Από τη μεριά τους οι Περιστεριώτες μεσοβδόμαδα επικράτησαν με 4-2 της Ελλάς Σύρου, ενώ την περασμένη αγωνιστική ηττήθηκαν στην έδρα τους με 1-0 από τον Άρη.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Πανσερραϊκός: Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Ομεόνγκα, Λιάσος, Μπανζάκι, Νανέλι, Φαλέ, Ιβάν.

Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Κίνι, Μανσούρ, Ούρονεν, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Μουτουσάμι, Μπακού, Γιουμπιτάνα, Οζέγκοβιτς.

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης

Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος, Μπαλιάκας

4ος: Μπουρουζίκας

VAR: Πουλικίδης, Ανδριανός