Ο Πανσερραϊκός έφυγε με άδεια τα χέρια (και) από το ματς με τον Λεβαδειακό κι έτσι βρίσκεται βυθισμένος στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με συγκομιδή μόλις πέντε πόντων, βλέποντας το έργο του για την παραμονή στη μεγάλη κατηγορία να γίνεται ολοένα και περισσότερο.

Επειδή όμως, όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός «η ελπίδα πεθαίνει τελευταία» ο τεχνικός των «λιονταριών» πιστεύει ότι η ομάδα του είναι ικανή να κάνει την αντεπίθεσή της και να παλέψει για τη σωτηρία.

Αναλυτικά:

«Υπάρχουν πολλά πράγματα να πούμε για αυτό το παιχνίδι. Έχουμε ακούσει τις τελευταίες πέντε αγωνιστικές που βρίσκομαι στην ομάδα από τους δημοσιογράφους ότι αξίζαμε κάτι καλύτερο από τα παιχνίδια. Είναι το δεύτερο παιχνίδι που παίζουμε με δέκα παίκτες όπως με την Κηφισιά.

Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να παίξουμε και με παίκτη λιγότερο. Έχουν αποφασίσει ότι ο Πανσερραϊκός είναι ομάδα της Super League 2, αλλά εμείς αποφασίζουμε αν θα πέσουμε και θα κάνουμε τα πάντα για να μην συμβεί αυτό. Έχουμε 64 βαθμούς να διεκδικήσουμε ακόμα».