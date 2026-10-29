Ο Πανσερραϊκός πήρε θέση μετά την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ να απορρίψει την έφεσή του για την υπόθεση Σούντγκρεν, διατηρώντας την ποινή αφαίρεσης 4 βαθμών που έχει επιβληθεί στην ομάδα των Σερρών.

Οι Σερραίοι εξέφρασαν μέσω ανακοίνωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την έντονη δυσαρέσκειά τους για την εξέλιξη της υπόθεσης, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν την προσπάθεια για τη δικαίωσή τους.

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