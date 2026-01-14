Τρεις κινήσεις ενισχύσεις αναμένεται να ολοκληρώσει ο Πανσερραϊκός.

Η ομάδα των Σερρών έχει συμφωνήσει με τον Άλεξ Τεσέιρα, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από τη Βάσκο Ντα Γκάμα. Ο Βραζιλιάνος, που αναμένεται να ενισχύει τη γραμμή κρούσης στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Μπεσίκτας και Σαχτάρ.

Στον Πανσερραϊκό αναμένεται και ο Σαμίρ Μπεν Σαλάμ. Ο παίκτης, που αγωνιζόταν πριν δύο χρόνια στην Καρμιώτισσα της Κύπρου, έμεινε ελεύθερος από την Τσένσιν της Σλοβενίας.

Εν τω μεταξύ, ο εξτρέμ, Ντάνιελ Μπίλε του Αστέρα Τρίπολης, αναμένεται να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε με την παραχώρηση του Νούνελι στην Κηφισιά.