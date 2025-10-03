Συνολικά 8 απουσίες «μετράει» ο Πανσερραϊκός ενόψει του αυριανού (4/10, 18:00), πολύ σημαντικού αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης για την 6η αγωνιστική της Super League, αναζητώντας την πρώτη νίκη που θα τον «ξεκολλήσει» απ’ την ουρά της βαθμολογίας.

Συγκεκριμένα, ο Κριστιάνο Μπάτσι δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Βόλνεϊ, Ομεονγκά, Λεό, Σακαλίδη, Γκαλβάν, Αρμουγκόμ, Ουαγκέ και Παπαδημητρίου, ενώ στον αντίποδα συμπεριλήφθηκε ο νεοαποκτηθείς Νίκος Καρέλης.

Αναλυτικά η αποστολή του Πανσερραϊκού: Τιναλίνι, Τσομπανίδης, Πουρλιοτόπουλος, Λύρατζης, Καρασαλίδης, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Ντε Μάρκο, Κάλινιν, Γκελασβίλι, Λιάσος, Δοϊρανλής, Μπρούκς, Γκιγιομιέ, Ρουμιάντσεβ, Σοφιανός, Μασκανάκης, Ίβαν, Φαλέ, Ζιντάν, Νούνελι, Μάρας, Καρέλης και Γκριν.