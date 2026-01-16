Με μια τελευταία προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο Ομόνοιας, ο Πανσερραϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα κόντρα στην Κηφισιά, στην επιστροφή στην έδρα του το Σάββατο (17/1, 15:30, Novasports 2).

Ο Ισπανός προπονητής Ζεράρ Σαραγόσα επέλεξε 21 ποδοσφαιριστές στην αποστολή και αυτοί είναι οι: Τιναγλίνι, Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Λύρατζης, Τσαούσης, Γεωργιάδης, Καλίνιν, Ουαγκέ, Αρμουγκόμ, Φέλτες, Γκελασβίλι, Δοϊρανλής, Λιάσος, Ομεονγκά, Μπρούκς, Σοφιανός, Τόλιος, Μασκανάκης, Καρέλης, Ίβαν.

Εκτός αποστολής έμειναν ο τιμωρημένος Ντε Μάρκο, ο τραυματίας Γκαλβάν, οι Τεισείρα και Ριέρα, καθώς δεν εκδόθηκαν ακόμη τα δελτία τους και οι Μπανζάκι, Γκριν, Ρουμιάντσεβ.