Με δύο σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί ο Πανσερραϊκός στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League απέναντι στην ΑΕΚ.

Από τους Σερραίους θ’ απουσιάσουν οι τραυματίες Αρμουγκόμ και Γκαλβάν, γεγονός που προβληματίζει τον Κριστιάνο Μπάτσι εν όψει του δύσκολου αγώνα που καλείται να δώσουν τα «λιοντάρια» με το… καλημέρα στη νέα σεζόν (24/8, 20:15, Cosmote Sport 1) στην OPAP Arena.

Στην αποστολή ο Ιταλός τεχνικός συμπεριέλαβε τους εξής 23 ποδοσφαιριστές: Τιναλίνι, Τσομπανίδη, Σακαλίδη, Λύρατζη, Ουαγκέ, Καρασαλίδη, Γεωργιάδη, Τσαούση, Βόλνει, Ντι Μάρκο, Γκελασβίλι, Ομεονγκά, Λιάσο, Γκιγιομιέ, Δοϊράνλη, Ρουμιάντσεβ, Σοφιανό, Γκριν, Μασκανάκη, Ίβαν, Φαλέ, Λεό, Ζιντάν.