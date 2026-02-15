Με μια τελευταία προπόνηση που πραγματοποιήθηκε στο Αθλητικό Κέντρο Ομόνοιας, ο Πανσερραϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι κόντρα στον Ατρόμητο (16/2, 18:00, Novasports Prime), στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Εκτός αποστολής έμειναν ο τιμωρημένος Βόλνεϊ Φέλτες που αποβλήθηκε την προηγούμενη αγωνιστική κόντρα στην ΑΕΚ, ο Άγγελος Λιάσος που έχει ίωση, ο Γιοέλ Αρμουγκόμ που ένιωσε ενοχλήσεις, αλλά και ο τραυματίας Μούσα Ουαγκέ.

Ο Ζεράρ Σαραγόσα επέλεξε 22 ποδοσφαιριστές στην αποστολή. Αυτοί είναι οι: Τιναλίνι, Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Τσαούσης, Γεωργιάδης, Ντε Μάρκο, Καρασαλίδης, Κάλινιν, Λύρατζης, Ρικέλμε, Σαλάμ, Γκελασβίλι, Δοϊρανλής, Ομεονγκά, Ριέρα, Μπρουκς, Μασκανάκης, Καρέλης, Ίβαν, Τεϊσέιρα, Μπιλέ, Σοφιανός.