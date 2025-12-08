Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports Prime) το παιχνίδι ανάμεσα στον Πανσερραϊκό και τον Παναιτωλικό, με το οποίο πέφτει η αυλαία της 13ης αγωνιστικής, που είναι η τελευταία στον πρώτο γύρο της Super League.
Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός 0-0
Γκολ:
Κίτρινες:
Κόκκινες:
Δοκάρια:
Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Λύρατζης, Ντε Μάρκο, Φέλτες, Κάλινιν, Ομεονγκά, Γκιγιομιέ, Τσαούσης, Μπρούκς, Μπανζάκι, Γκριν, Ιβάν.
Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας, Γκαρθία, Κόγιτις, Μανρίκε, Κοντούρης, Μπουχαλάκης, Μίχαλακ, Ματσάν, Εστέμπαν, Άλεξιτς.
Διαιτητής: Θανάσης Τζήλος Βοηθοί: Μπαλιάκας, Βαλιώτης Τέταρτος: Μπούτσικος VAR: Πουλικίδης, AVAR: Ευαγγέλου