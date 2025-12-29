Την καταρχήν συμφωνία με το Επιμελητήριο Σερρών για την παραχώρηση έκτασης στο Επιχειρηματικό Κέντρο Serexpo «Χρήστος Μέγκλας», για την κατασκευή νέων σύγχρονων γηπεδικών εγκαταστάσεων χωρητικότητας 12.000 θεατών, ανακοίνωσαν από κοινού, το μεσημέρι της Δευτέρας 29/12, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Πανσερραϊκός Τάσος Καζίας με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αθανάσιο Μαλλιαρά, σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στο Επιμελητηριακό Μέγαρο.

Ο Τάσος Καζίας, στην προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου, μίλησε επιπρόσθετα για τη μάχη που δίνει ο Πανσερραϊκός για την παραμονή στη Super League. «Σε μια αναμφίβολα δύσκολη χρονικά συγκυρία για το αγωνιστικό τμήμα, η ανακοίνωση αποτελεί βάση εγγύησης για το μέλλον της ομάδας μας, με κεντρικό μήνυμα πως “Τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από μια ιδέα της οποίας η ώρα έχει έρθει”,» δήλωσε ο Τάσος Καζίας.

Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός παρουσίασε την πρόταση για τη δημιουργία νέων, σύγχρονων γηπεδικών εγκαταστάσεων, ορίζοντας πλάνο πενταετίας, με στόχο την αναβάθμιση του συλλόγου, των Σερρών αλλά και της ευρύτερης περιοχής, όχι μόνο της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, αλλά και των Βαλκανίων.

Το έργο περιλαμβάνει ένα σύγχρονο στάδιο προδιαγραφών UEFA και FIFA Κατηγορίας 3, προπονητικές εγκαταστάσεις υψηλών προτύπων και χώρους αθλητικής, κοινωνικής και εμπορικής δραστηριότητας για την ενίσχυση και του επιχειρείν σε συνδυασμό με τη συνύπαρξη του με το υφιστάμενο επιχειρηματικό κέντρο.

Ο σχεδιασμός έχει σκοπό μεταξύ άλλων να λύσει το βασικό θέμα δεκαετιών στο κέντρο της πόλης, που είναι η μετακόμιση του Πανσερραϊκού, του Δημοτικού γηπέδου και η δημιουργία του κεντρικού πάρκου, αλλά και να ενισχύσει την εμπειρία των φιλάθλων, υποστηρίζοντας το ποδόσφαιρο ανδρών, γυναικών και ακαδημιών και θέτοντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για φιλοξενία διεθνών διοργανώσεων σε επίπεδο νέων και γυναικών.

Με συγκεκριμένο προγραμματισμό και σταθερά βήματα, έχοντας ήδη ολοκληρωμένο τον φάκελο του project, έπειτα από διεργασίες που έχουν διαρκέσει περισσότερο από ένα χρόνο, η ΠΑΕ Πανσερραϊκός θα ανακοινώσει το επόμενο χρονικό διάστημα την επιτροπή που θα είναι υπεύθυνη σε πρώτο στάδιο για την υλοποίηση του και θα δώσει όλες τις απαντήσεις τόσο για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, όσο και για την αναλυτική παρουσίαση του νέου εγχειρήματος της.

Στη συνέντευξη Τύπου, αρχικά ο Αθανάσιος Μαλιαρράς: «Είναι μια συνέντευξη που θέλαμε με τον Πρόεδρο του Πανσερραϊκού για να κάνουμε μια ανακοίνωση. Μια συνεργασία με αναπτυξιακό χαρακτήρα για πόλη και Νομο. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν θεσμικά και οργανωμένα. Σχεδιάζονται νέες παρεμβάσεις και ανακοινώνουμε την συνεργασία σήμερα. Παραχώρηση τμήματος χώρου στο Επιχειρηματικό κέντρο της SEREXPO Χρήστος Μεγκλας, για την κατασκευή νέου γηπέδου. Μια ιδέα σε ρεαλιστικό εγχείρημα. Το νέο γήπεδο να είναι μια μόνιμη λύση και η κατασκευή βαραίνει την ΠΑΕ. Το Επιμελητήριο έχει συγκεκριμένο ρόλο με την επιμόρφωση. Είμαστε δίπλα στην ομάδα του Νομού».

Στη συνέχεια ξεκίνησε ο Τάσος Καζίας ανέφερε: «Είναι η πρώτη φορά που όταν ανέλαβα, υπάρχει ξεκάθαρα φορέας που δείχνει διάθεση και θέληση να προχωρήσουμε σε κάτι αναπτυξιακό και μεγάλο. Ένα νέο γήπεδο για τον Πανσερραϊκό στον μεγάλο χώρο της Serexpo. Είμαστε εδώ γιατί πρέπει να γίνει για την ομάδα, για την πόλη. Αν ο Πανσερραϊκός δεν έβαζε το χέρι στην τσέπη, η ομάδα δεν θα προχωρούσε και το δημοτικό γήπεδο θα ήταν τώρα κλειστό. Πρώτη φορά αγκαλιάζεται μια τέτοια ιδέα. Εδώ και 1 χρόνο έχει υλοποιηθεί μια μελέτη για ένα νέο γήπεδο κατηγορίας 3 της ΟΥΕΦΑ, χωρητικότητας 12.000 θέσεων, στον μεγάλο χώρου του Επιχειρηματικού κέντρου SEREXPO Χρήστος Μεγκλας.

Πέρυσι συμβάλλαμε στο να έρθει η Εθνική Ελπίδων στις Σέρρες. Είχαμε απόλυτη επιτυχία για την διοργάνωση των αγώνων.

Εμείς φέραμε την Εθνική Ελπίδων εδώ, εμείς φέραμε παιχνίδι Champions League με τον αγώνα των μικρών του ΠΑΟΚ που έγινε στις Σέρρες. Παρά τα έξοδα και την οικονομική αιμορραγία από την ΠΑΕ, τα καταφέραμε να είμαστε εκεί και να μας δίνουν συγχαρητήρια. Εγώ είμαι εδώ δεν έχω φύγει. Δεν έκανα συνέντευξη τύπου πέρυσι όταν μείναμε στην κατηγορία, η προ πέρυσι όταν βγήκαμε 7οι στην Superleague. Είμαι εδώ στα δύσκολα της ομάδας. Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι αυτό που έχει σημασία. Εγώ μεγάλωσα μέσα στον Πανσερραϊκό. Έχουν δημιουργηθεί οι υποδομές και οι συνθήκες. Είναι ξεκάθαρα αναπτυξιακό το πρότζεκτ, δεν είναι αγωνιστικό. Είναι εξ’ ολοκλήρου για τον Ν.Σερρων. Έχει να κάνει και με τον χώρο τον Νότιων Βαλκανίων που δεν έχει γίνει τίποτα.

Έχουμε μπει στον χάρτη της UEFA. Να φύγουμε από τα στενά πλαίσια ότι η ομάδα κινδυνεύει αγωνιστικά να πέσει κατηγορία.

Να μην έχουμε αυτήν την νοοτροπία. Πίστεψέ με μέχρι τέλους θα παλέψουμε να μην γίνει, να μην πέσουμε στην Super League 2.

Δεν θα διαλυθούμε όμως αν πέσουμε κατηγορία. Εγγυώμαι το αύριο του Πανσερραϊκού μέσα από τις υποδομές. Πήραμε με όρους σκληρούς από τον Δήμο Σερρών στην Ομόνοια κάποιες εκτάσεις. Υλοποιήθηκαν όλα στην 3τια όσα έχουν συμφωνηθεί. Η ομάδα έχει 4 γήπεδα αυτήν την στιγμή επαγγελματικά άψογα. Και στο γήπεδο έχουμε συνθετικό χλοοτάπητα στο πάρκο της Ομόνοιας.

Το αγωνιστικό είναι αυτό που μας πονάει, μας στενοχωρεί, αλλά δεν θα πρέπει να μείνουμε στα στενά αυτά πλαίσια.

Να στηρίξουμε όλοι την πόλη μας. Όλο αυτό το νέο πρότζεκτ θα φέρει έσοδα στην πόλη, στον Νομό.

Ο Παναθηναϊκός αυτή την στιγμή τώρα υλοποιεί το νέο γήπεδο, ο ΠΑΟΚ ακόμα δεν το χει κάνει. Όχι απλά το έχουμε σκεφτεί μέχρι τώρα, αλλά υπάρχει πλήρης φάκελος για να αδειοδοτηθεί. Ξεκινάμε από τις Ομοσπονδίες για να δώσουμε ένα διεθνές στατους της πόλης μας. Υπήρχαν προτάσεις αιολες από τον Δήμο.

Το Παγκόσμιο Κ-19 μπορεί να έρθει εδώ στις Σέρρες το Κ-19 Γυναικών μπορεί να έρθει, στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, στον χώρο της Serexpo, αλλά πρώτα να αδειοδοτηθούμε από εκεί.

Όλοι να συστρατευθούν γύρω από αυτό. Υπάρχει πλήρης φάκελος, η μελέτη έχει υλοποιηθεί. Θα υπάρξει μια επιτροπή που θα αναλάβει να τρέξει όλο το πρότζεκτ και όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν. Στο επόμενο διάστημα θα βγουν τα πλήρη σχέδια. Ένα τοπωνύμιο εκεί για δράσεις για αθλητικό τουρισμό και πράσινου και χαράς για όλον τον κόσμο. Το όραμα των Σερραίων για να αποδεσμεύσει χώρο στο κέντρο της πόλης που έχει χαρακτηριστεί πάρκο το σημερινό Δημοτικό γήπεδο.

Είναι ένα μεγάλο έργο 30 εκ ευρώ, αλλά όλα πρέπει να πάνε βήμα βήμα. Και φυσικά πρώτα να έρθουν οι αδειοδοτήσεις.

Το γήπεδο θα πρέπει πλέον να φύγει από εκεί για να γίνει πάρκο. Να υλοποιηθεί το νέο γήπεδο και να μην ξενιτευτεί η ομάδα».

Για την χρηματοδότηση και κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες: «Είναι κάτι το οποίο θα ανακοινωθεί και εγώ θα είμαι μέσα. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις για όλα. Και αναπτυξιακά εργαλεία για να υλοποιηθεί ένα τέτοιο πρότζεκτ. Δεν είναι μόνο ο Καζίας, θα υπάρξει μια επιτροπή για να ενημερώνεστε για όλο αυτό. Κινηθήκαμε με το Επιμελητήριο.

Η συμφωνία με τον Πρόεδρο του ΕΒΕΣ είναι όλος ο χώρος του Επιχειρηματικού κέντρου Serexpo να ανακαινιστεί και οι χώροι επιχειρηματικοί και το γήπεδο. Να γίνουν και νέοι χώροι για τους επιχειρηματίες».

Για τον κόσμο που δεν στηρίζει πολύ την ομάδα: «Μέσα από τις ακαδημίες προσπαθούμε να φέρουμε τα μικρά παιδιά στο γήπεδο του Πανσερραϊκού να νιώσουν το λιοντάρι στο στήθος. Δεν μου αρέσει και εμένα και με στεναχωρεί όλο αυτό, αλλά θέλουμε να έρθει ο κόσμος να στηρίξει την ομάδα».