Ο Ισπανός Χεράρντ Σαραγόσα θα είναι οριστικά ο νέος προπονητής του Πανσερραϊκού κι ο «διάδοχος» του Κριστιάνο Μπάτσι στον πάγκο της μακεδονικής ομάδας.

Ο Ισπανός τεχνικός αναμένεται στις Σέρρες την Παρασκευή (14/11) για να υπογράψει το νέο συμβόλαιό του με διάρκεια έως το καλοκαίρι, ενώ το απόγευμα θα πραγματοποιήσει την πρώτη προπόνησή του με τα «λιοντάρια».

Ο Σαραγόσα που επιστρέφει στον πάγκο του Πανσερραϊκού μετά από 4 χρόνια, θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τους «κόκκινους» στις 23 Νοεμβρίου στον εντός έδρας αγώνα με τον Παναθηναϊκό για την 11η αγωνιστική της Super League.