Στην ισπανική εφημερίδα «Marca» μίλησε ο Ζεράρ Σαραγόσα. Ο Ισπανός προπονητής του Πανσερραϊκού αναφέρθηκε στον αγώνα της ομάδας του για να παραμείνει στη Super League.

«Η αγορά μου έκλινε περισσότερο προς την Ασία: Κατάρ, Ινδία, Εμιράτα… αλλά πάντα με στόχο την επιστροφή στην Ευρώπη. Στις αρχές Νοεμβρίου, ο πρόεδρος (Τάσος Κάζιας) με κάλεσε επειδή με ήθελε πίσω. Ήταν πολύ ευχαριστημένος με τη δουλειά μας στη δεύτερη κατηγορία και είχε την αίσθηση ότι θα μπορούσαμε να τα πάμε καλά στην πρώτη κατηγορία», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Ήταν περίεργο. Δεν κερδίσαμε κανέναν από τους πρώτους πέντε αγώνες πρωταθλήματος. Μάλιστα, δεν σκοράραμε καν, αλλά πάντα ένιωθα την υποστήριξη του προέδρου. Έπρεπε να σβήσω αρκετές πυρκαγιές. Υπήρχαν 28 παίκτες εκτός τους τερματοφύλακες και πολλά εσωτερικά προβλήματα.

Η διακοπή των Χριστουγέννων ήταν χρήσιμη. Τον Ιανουάριο, υπογράψαμε τον Άλεξ Τεϊσέιρα, πρώην παίκτη της Σαχτάρ Ντόνετσκ, και τον Αντριάν Ριέρα, πρώην παίκτη της Χετάφε, οι οποίοι είχαν εμπειρία σε playoffs υποβιβασμού εδώ στην Ελλάδα.

Ο υποβιβασμός φαινόταν αναπόφευκτος. Ήμασταν ακόμα στους 5 βαθμούς, 11 βαθμούς από την σωτηρία. Η νίκη επί της Κηφισιάς (2-1) σηματοδότησε την αρχή της ανάκαμψης, αλλά η πραγματική ανατροπή ήρθε τον Φεβρουάριο. Στους τελευταίους εννέα αγώνες, έχουμε χάσει μόνο από τον Ολυμπιακό και έχουμε κρατήσει την εστία μας ανέπαφη τέσσερις φορές».

Η συνέντευξη έγινε πριν από την ήττα από τον Ατρόμητο στον τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος και ο Σαραγόσα σημείωσε: «Καταφέραμε να αλλάξουμε εντελώς τη δυναμική, κάτι που στην Ελλάδα θεωρείται κατόρθωμα, πρακτικά ένα μικρό θαύμα».

Πλέον, μόνο ένας βαθμός χωρίζει τον Πανσερραϊκό από την παραμονή, θέση στην οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο Αστέρας Τρίπολης.

«Πρέπει να συνεχίσουμε στο ίδιο μονοπάτι που έχουμε ακολουθήσει για να σωθούμε», συμπλήρωσε.