Στη μαχητικότητα της ομάδας του απέναντι στον Ατρόμητο στάθηκε ο προπονητής του Πανσερραϊκού, Χεράρ Σαραγόσα μετά τον βαθμό (2-2) που πήραν οι Σερραίοι στο Περιστέρι, με τον Ισπανό τεχνικό να εμφανίζεται στις δηλώσεις του ιδιαίτερα καυστικός με τη διαιτησία.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του Πανσερραϊκού:

«Πρόκειται για έναν βαθμό-χρυσάφι. Εμείς είχαμε ως στόχο να επιβάλουμε τον ρυθμό μας και νομίζω τα καταφέραμε, αλλά για πολλοστή φορά εξωαγωνιστικοί παράγοντες δεν μας άφησαν να διεκδικήσουμε αυτό που μπορούσαμε, αφού μείναμε με δέκα ποδοσφαιριστές.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, υπάρχουν και άλλες ομάδες. Όταν μιλάω με προπονητές του εξωτερικού, γελούν με αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα.

Σε κάθε παιχνίδι υπάρχει ένα πέναλτι, μια αποβολή, επέμβαση του VAR, όλα αυτά είναι για γέλια. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι θα συνέβαινε εάν δεν υπήρχε η αποβολή.

Παρά τις ήττες μας, η προσπάθειά μας παραμένει η ίδια: να είμαστε μαχητικοί και να παλεύουμε για κάθε αποτέλεσμα».