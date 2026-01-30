Σε άλλη μία μεταγραφική κίνηση προχώρησε ο Πανσερραϊκός, ανακοινώνοντας την Παρασκευή (30/1) την απόκτηση του Βραζιλιάνου αριστερού φουλ μπακ, Ρικέλμε, με μορφή δανεισμού από τη Βάσκο Ντα Γκάμα.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον διεθνή ποδοσφαιριστή Riquelme ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας και θα φοράει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος έως το καλοκαίρι, καθώς αποκτήθηκε με την μορφή δανεισμού από την Βάσκο Ντα Γκάμα.

Ο Riquelme De Carvalho Araujo Viana, όπως είναι το πλήρες ονοματεπώνυμο του, είναι γεννημένος στις 28/08/2002 στην Βραζιλία, αγωνίζεται ως αριστερός μπακ-χαφ και είναι “προϊόν” των φημισμένων ακαδημιών της Βάσκο, έχοντας 38 συμμετοχές και 2 ασίστ με την πρώτη ομάδα, αποτελώντας για την ίδια ένα σημαντικό project.

To 2024 είχε δοθεί δανεικός στην Σπόρτ Ρεσίφε με την οποία κατέγραψε 14 συμμετοχές, ενώ έχει κληθεί στην Εθνική Ελπίδων της Βραζιλίας με την οποία μετράει 3 συμμετοχές, ενώ ήταν μέλος και των μικρότερων εθνικών ομάδων της χώρας.

Riquelme, καλώς ήρθες στην οικογένεια των λιονταριών».