Ο Πανσερραϊκός αντιμετωπίζει την ΑΕΛ Novibet. Οι δύο ομάδες ψάχνουν τους βαθμούς της νίκες στο ματς για την 8η αγωνιστική της Super League.

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet 0-0 (Novasports Prime)

Γκολ:

Κίτρινες κάρτες:

Κόκκινες κάρτες:

Πανσερραϊκός (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Κάλινιν, Νάνελι, Λιάσος, Μπρουκς, Γκριν, Ιβάν, Μπανζάκι.

ΑΕΛ Novibet (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Παπαγεωργίου, Μπαγκαλιάνης, Τσάκλα, Κοσονού, Στάικος, Ατανάσοφ, Πέρες, Μούργος, Ουάρντα, Πασάς.

Α.Α.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #super league #ΑΕΛ Novibet #Πανσερραϊκός