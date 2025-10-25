Ο Πανσερραϊκός αντιμετωπίζει την ΑΕΛ Novibet. Οι δύο ομάδες ψάχνουν τους βαθμούς της νίκες στο ματς για την 8η αγωνιστική της Super League.
Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet 0-0 (Novasports Prime)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: –
Κόκκινες κάρτες: –
Πανσερραϊκός (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Κάλινιν, Νάνελι, Λιάσος, Μπρουκς, Γκριν, Ιβάν, Μπανζάκι.
ΑΕΛ Novibet (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Παπαγεωργίου, Μπαγκαλιάνης, Τσάκλα, Κοσονού, Στάικος, Ατανάσοφ, Πέρες, Μούργος, Ουάρντα, Πασάς.
