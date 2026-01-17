Ο Πανσερραϊκός και η Κηφισιά κοντράρονται στις Σέρρες. Οι δύο ομάδες αναζητούν τους βαθμούς της νίκης στο ματς με το οποίο ανοίγει η αυλαία της 17ης αγωνιστικής της Super League.

Χωρίς πολλές φάσεις ξεκίνησε η αναμέτρηση στις Σέρρες, την οποία παρακολούθησε από το γήπεδο ο Στεφάν Λανουά. Στο 21’ καταγράφηκε η πρώτη καλή στιγμή. Ο Πανσερραϊκός αναστάτωσε την άμυνα των φιλοξενούμενων με τους Τσαούση και Ομεογνκά και από το κόρνερ που ακολούθησε ο Ραμίρες μπλόκαρε σταθερά το σουτ του πρώτου. Πέντε λεπτά μετά, το ίδιο αποτέλεσμα είχε και το σουτ του Σοφιανού.

Η Κηφισιά που δεν είχε απειλήσει, κατάφερε στο 30’ να ανοίξει το σκορ. Από την πάσα του Ζέρσον Σόουζα, ο Χριστόπουλος πλάσαρε τον Τσομπανίδη και πέτυχε το 1-0 για την ομάδα των βορείων προαστίων.

Από το γκολ και μετά η Κηφισιά πήρε τον έλεγχο του αγώνα, ωστόσο η φάση πριν το ημίχρονο ανήκε στον Πανσερραϊκό. Στο δεύτερο λεπτά του έξτρα χρόνου ο Σοφιανός έκανε το κοντρόλ στο ύψος του πέναλτι και έπιασε το σουτ, αλλά ο Ραμίρες τον σταμάτησε.

Πανσερραϊκός – Κηφισιά 0-1 (Novasports 2)

Γκολ: 30′ Χριστόπουλος

Κίτρινες κάρτες: –

Κόκκινες κάρτες: –

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Λύρατζης, Βόλνεϊ, Γκελασβίλι, Τσαούσης, Λιάσος, Ομεόνγκα, Δοϊρανλής, Σοφιανός, Κάλινιν, Ιβάν.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Κονατέ, Σόουζα, Πέτκοφ, Μαϊντάνα, Έμπο, Πόμπο, Αμανί, Αντόνισε, Σόουζα, Χριστόπουλος.