Ο Πανσερραϊκός και ο ΟΦΗ κοντράρονται στις Σέρρες. Οι δύο ομάδες αναζητούν τους πρώτους βαθμούς στο πρωτάθλημα στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Super League. Να σημειωθεί ότι για τους Κρητικούς είναι στην ουσία το πρώτο ματς της σεζόν, καθώς η αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό αναβλήθηκε.
Πανσερραϊκός – ΟΦΗ 0-0 (Novasports 2)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: –
Κόκκινες κάρτες: –
Πανσερραϊκός (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Ομεονγκά, Γκιγιόμε, Ουαγκέ, Μπανζάκι, Γκριν, Ιβάν.
ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Λαμπρόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης, Γκονζάλες, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Φούντας, Σενγκέλια, Νους, Θεοδοσουλάκης.