Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις Σέρρες τον Πανσερραϊκό. Οι «πράσινοι» αναζητούν τη νίκη στην εκτός έδρας αναμέτρηση για την 11η αγωνιστική της Super League.

Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 0-0 (Novasports Prime)

Γκολ:

Κίτρινες κάρτες:

Κόκκινες κάρτες:

Πανσερραϊκός (Χεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Λύρατζης, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Κάλινιν, Λιάσος, Δοϊρανλής, Γκριν, Νάνελι, Μπρουκς, Καρέλης.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Γέντβαϊ, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια, Σιώπης, Μπακασέτας, Τετέ, Ζαρουρί, Πάντοβιτς.

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #super league #Παναθηναϊκός #Πανσερραϊκός