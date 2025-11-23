Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις Σέρρες τον Πανσερραϊκό. Οι «πράσινοι» αναζητούν τη νίκη στην εκτός έδρας αναμέτρηση για την 11η αγωνιστική της Super League.
Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 0-0 (Novasports Prime)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: –
Κόκκινες κάρτες: –
Πανσερραϊκός (Χεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Λύρατζης, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Κάλινιν, Λιάσος, Δοϊρανλής, Γκριν, Νάνελι, Μπρουκς, Καρέλης.
Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Γέντβαϊ, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια, Σιώπης, Μπακασέτας, Τετέ, Ζαρουρί, Πάντοβιτς.