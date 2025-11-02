Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στις Σέρρες από τον Πανσερραϊκό. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ψάχνει τη νίκη στο ματς για την 9η αγωνιστική της Super League για να επιστρέψει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ 0-0 (Novasports Prime)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: –
Κόκκινες κάρτες: –
Πανσερραϊκός (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Γεωργιάδης, Γκελασβίλι, Καρασαλίδης, Κάλινιν, Δοϊρανλής, Γκιγιομέ, Μπρουκς, Γκριν, Μπανζάκι, Ίβαν, Μάρας.
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Τσάλοφ.