Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στις Σέρρες από τον Πανσερραϊκό. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ψάχνει τη νίκη στο ματς για την 9η αγωνιστική της Super League για να επιστρέψει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ 0-0 (Novasports Prime)

Γκολ:

Κίτρινες κάρτες:

Κόκκινες κάρτες:

Πανσερραϊκός (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Γεωργιάδης, Γκελασβίλι, Καρασαλίδης, Κάλινιν, Δοϊρανλής, Γκιγιομέ, Μπρουκς, Γκριν, Μπανζάκι, Ίβαν, Μάρας.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Τσάλοφ.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #super league #Πανσερραϊκός #ΠΑΟΚ