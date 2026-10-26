Καυστική ανακοίνωση κατά της διοίκησης της ΠΑΕ Πανιώνιος εξέδωσαν οι «Πάνθηρες» μετά την εντός έδρας συντριπτική ήττα με 4-0 από τη Μαρκό για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Super League 2, αποτέλεσμα που τους απομακρύνει από τη διεκδίκηση της ανόδου.

Οι οργανωμένοι οπαδοί των Νεοσμυρνιωτών κάνουν λόγο για «μέρα ντροπής για τον Σύλλογο ο οποίος συνεχίζει να μικραίνει και στα δικά σας χέρια».

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