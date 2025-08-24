Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα την ΑΕΛ Novibet. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» αναζητεί τη νίκη στο ματς για την πρεμιέρα της Super League.
ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet 0-0 (Novasports Prime)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: –
Κόκκινες κάρτες: –
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεβ, Χατσίδης, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τσάλοφ.
ΑΕΛ Novibet (Γιώργος Πετράκης): Μελισσάς, Δεληγιαννίδης, Ουατάρα (22′ Κοβάσεβιτς), Παντελάκης, Τσάκλα, Στάικος, Πέρες, Ατανάσοφ, Τούπτα, Γιούσης, Μούργος.