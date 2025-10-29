Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet στην Τούμπα. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» αναζητεί τη νίκη στο ματς για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet 2-0 (Cosmote Sport 1)
Γκολ: 2′ Ιβανούσετς, 12′ Κωνσταντέλιας, 18′ πεν. Ντεσπόντοφ, 32′ Μύθου
Κίτρινες κάρτες: Κένι
Κόκκινες κάρτες: –
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μπιάνκο, Μεϊτέ, Ιβανούσετς, Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ, Μύθου.
ΑΕΛ (Στέλιος Μαλεζάς): Αναγνωστόπουλος, Κοβάτσεβιτς, Τούπτα, Στάικος, Σαγκάλ, Γκαράτε, Δημηνίκος, Αντράντα, Παντελάκης, Μπαγκαλιάνης, Αποστολάκης.