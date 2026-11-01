Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης στην Τούμπα, με τις δύο ομάδες να αναζητούν ένα αποτέλεσμα που θα τους δώσει ώθηση εν όψει της συνέχειας του πρωταθλήματος της Super League.

Στην 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος, ο «Δικέφαλος του Βορρά» ηττήθηκε με 2-1 από τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο και βρέθηκε εκτός πρώτης τετράδας. Μεσοβδόμαδα, ωστόσο, επικράτησε με 3-1 της ΑΕΚ για το Κύπελλο Ελλάδας και πήρε μια αναγκαία ψυχολογική ώθηση.

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