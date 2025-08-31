Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Ατρόμητο. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» αναζητεί τη νίκη στο ματς για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.
ΠΑΟΚ – Ατρόμητος 0-0 (Novasports Prime)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: –
Κόκκινες κάρτες: –
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ιβάνουσετς, Ντεσπόντοφ, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης.
Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Xoυτεσιώτης, Κίνι, Μανσούρ, Σταυρόπουλος, Ούρονεν, Μίχορλ, Τσιγγάρας, Μπάκου, Τζοβάρας, Παλμεζάνο, Οζέγκοβιτς.