Οι ΠΑΕ Άρης και ΠΑΟΚ αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Βαρδινογιάννη. Οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης έστειλαν συλλυπητήρια στην οικογένεια του Καπετάνιου και στον Παναθηναϊκό.

«Η ΠΑΕ Άρης εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Παναθηναϊκού για τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Ο εκλιπών άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…» αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι «κίτρινοι».

Από την πλευρά τους, με ανάρτησή τους στα Social Media οι «ασπρόμαυροι» έστειλαν το δικό τους μήνυμα: «Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη για την απώλειά του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει».