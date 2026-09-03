ΠΑΟΚ και ΟΦΗ αναδείχθηκαν ισόπαλοι δίχως τέρματα (0-0) στην Τούμπα, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας σε ένα παιχνίδι με διακοπές λόγω της έντονης βροχόπτωσης στη Θεσσαλονίκη.

Σε ένα βροχερό βράδυ στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι, δημιουργώντας προϋποθέσεις στο πρώτο εικοσάλεπτο, με βασικούς εκφραστές τους Ούγκρεσιτς και Ζίβκοβιτς, οι οποίοι δεν κατάφεραν σε δύο περιπτώσεις να νικήσουν την άμυνα του ΟΦΗ. Από την πλευρά τους οι Κρητικοί απείλησαν μία φορά με ένα σουτ του Αποστολάκη, σε ένα πρώτο μέρος που ολοκληρώθηκε στο 0-0.

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