Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα την Κηφισιά. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ψάχνει τη νίκη στο ματς για την 11η αγωνιστική της Super League απέναντι στην ομάδα των βορείων προαστίων, που δεν έχει στον πάγκο της τον Σαμπάστιαν Λέτο, λόγω τιμωρίας.
ΠΑΟΚ – Κηφισιά 1-0 (Novasports Prime)
Γκολ: 43′ αυτ. Σιμόν
Κίτρινες κάρτες: Ρουκουνάκης, Αντονίσε
Κόκκινες κάρτες: –
ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Οζντόεβ, Μεϊτέ, Τάισον, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης.
Κηφισιά: Ξενόπουλος, Σιμόν, Σόουζα, Χουχούμης, Ποκόρνι, Έμπο, Ρουκουνάκης, Εσκιβέλ, Αντονίσε, Τζίμας, Τεττέη.