Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ στην Τούμπα, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, λίγους μόλις μήνες μετά την μεταξύ τους «μονομαχία» στο Πανθεσσαλικό, που έχρισε τους Κρητικούς Κυπελλούχους Ελλάδας στα 100 χρόνια ιστορίας τους.

O Δικέφαλος του Βορρά πέρασε ένα καλοκαίρι αλλαγών και παρουσιάζεται με εντελώς διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr