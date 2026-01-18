Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον ΟΦΗ. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ψάχνει τη νίκη στο ματς για την 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 0-0 (Novasports Prime)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: –
Κόκκινες κάρτες: –
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μεϊτέ, Ζαφείρης, Χατσίδης, Πέλκας, Τάισον, Γιακουμάκης.
ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Σενγκέλια, Ισέκα, Θεοδοσουλάκης.