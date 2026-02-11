Το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό κυπέλλου βγαίνει στην Τούμπα, όπου ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Στο πρώτο ματς ο δικέφαλος του βορρά είχε επικρατήσει στη Λεωφόρο 1-0

Για τον ΠΑΟΚ κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Αντώνης Τσιφτσής, με τους Μπάμπα, Μιχαηλίδη, Κεντζιόρα και Κένι να συνθέτουν την τετράδα της άμυνας. Στον άξονα επιστρέφει ο Μεϊτέ στο πλευρό του Οζντόεφ, ενώ ο Δημήτρης Πέλκας διατηρεί τη θέση του ως οργανωτής.

Στα άκρα της επίθεσης θα ξεκινήσουν οι Τάισον και Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ενώ στην κορυφή -λόγω ηλικιακού περιορισμού- θα αγωνιστεί ο Ανέστης Μύθου.

Ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί με σύστημα 3-4-2-1. Ο Λαφόν θα καθίσει στο τέρμα, με τους Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον και Τουμπά τριάδα στην άμυνα. Καλάμπρια και Κυριακόπουλος θα είναι δεξιά και αριστερά ως μπακ-χαφ, ενώ Μπακασέτας και Κοντούρης θα κινούνται στον άξονα. Με τους Ταμπόρδα και Αντίνο να παίζουν πίσω από τον προωθημένο Τεττέη.

