Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι της 15ης αγωνιστικής της Super League. Οι δύο ομάδες αναζητούν τους βαθμούς της νίκης στο τελευταίο τους παιχνίδι για το 2025.
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0 (Novasports Prime)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: –
Κόκκινες κάρτες: –
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κετζιόρα, Βολιάκο, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Μύθου.
Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Κώτσαρης, Καλάμπρια, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Γεντβάι, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τετέ, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι.