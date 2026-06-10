Το μέλλον του Ραζβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του Δικεφάλου του Βορρά παραμένει αβέβαιο και οι Θεσσαλονικείς φαίνεται να σκανάρουν την αγορά για… νέο προπονητή.
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Το μέλλον του Ραζβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του Δικεφάλου του Βορρά παραμένει αβέβαιο και οι Θεσσαλονικείς φαίνεται να σκανάρουν την αγορά για… νέο προπονητή.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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