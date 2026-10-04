Συμπληρώνονται 27 χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έστειλε το δικό της μήνυμα γι΄αυτή την «μαύρη» σελίδα στην ιστορία του Δικεφάλου.

Έξι νέοι φίλαθλοι της ομάδας έχασαν τη ζωή τους σε πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή των Τεμπών, κατά την επιστροφή τους από την Αθήνα μετά την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Το μοιραίο συμβάν σημειώθηκε στις 4 Οκτωβρίου 1999, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

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