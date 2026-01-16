Σημαντική μέρα για το πρότζεκτ της ανέγερσης του νέου γηπέδου του «Δικέφαλου του Βορρά», με τον Ιβάν Σαββίδη να είναι ο πρόεδρος και ο ιδρυτής της.

Ολοκληρώθηκε η σύσταση εταιρίας ειδικού σκοπού για την κατασκευή του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ με το όνομα αυτής να είναι «Φωλιά Δικέφαλου Αετού» και τον Ιβάν Σαββίδη επικεφαλής της κίνησης, με σκοπό να γίνουν πράξη τα όνειρα των οπαδών του ΠΑΟΚ και να αποκτήσει άλλη δυναμική ο σύλλογος.

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε στο 1.000.000 ευρώ, με σκοπό την εκμετάλλευση των περιοχών στα πέριξ του σταδίου της Τούμπας, αλλά και γενικότερα του Δήμου Τούμπας Θεσσαλονίκης.

