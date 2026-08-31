Ανάμεικτα συναισθήματα άφησε στον ΠΑΟΚ η νίκη με 2-1 επί του Ατρομήτου στο Περιστέρι. Οι Θεσσαλονικείς έκαναν το «2χ2» στο πρωτάθλημα, όμως η αποχώρηση του Παντελή Χατζηδιάκου στο ημίχρονο προκάλεσε ανησυχία.

Ο διεθνής στόπερ ξεκίνησε βασικός, όμως, κατά την διάρκεια του πρώτου μέρους αισθάνθηκε σφίξιμο στη γάμπα. Το ιατρικό επιτελείο και ο Αλέσιο Λίσι αποφάσισαν να μην ρισκάρουν τη συμμετοχή του στο δεύτερο ημίχρονο, με τον παίχτη να αντικαθίσταται στην ανάπαυλα.

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