Δεν ξεκίνησε με το ιδανικότερο τρόπο, το «ταξίδι» του Αλί Σαμάτα για το Κύπελλο Εθνών της Αφρικής. Ο επιθετικός των “ασπρόμαυρων” αναχώρησε από την Θεσσαλονίκη προκειμένου να ενταχθεί στην προετοιμασία της πατρίδας του για το Copa Africa, ωστόσο αποκόμισε ένα τραυματισμό σε φιλικό με την Αίγυπτο και αποχώρησε από τον αγώνα.

Μάλιστα, την είδηση αυτή ανέφερε Αφρικανός δημοσιογράφος, γράφοντας: «Ο Σαμάτα αποκόμισε έναν τραυματισμό στο παιχνίδι εναντίον της Αιγύπτου. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό».

Πάντως, ο φορ του ΠΑΟΚ ταξίδεψε κανονικά με την αποστολή της Τανζανίας στην Ακτή Ελεφαντοστού.

Samatta picked up an injury against Egypt. Hopefully, nothing so serious. 🚨🇹🇿#AfconwithMicky #AFCON2023 #Tanzania pic.twitter.com/dNMS9XBDRl

— Micky Jnr (@MickyJnr__) January 7, 2024

