Ενός κακού μύρια έπονται στον ΠΑΟΚ, που μετά τον χθεσινό του πικρό αποκλεισμό από την Άντερλεχτ, βρίσκεται και πάλι σε αναζήτηση στόπερ, αφού ο Βάνια Ντρκούσιτς φέρεται να απάντησε αρνητικά στην πρόταση του Δικεφάλου του Βορρά και ετοιμάζεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Εσπανιόλ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διέρρευσαν χθες το βράδυ, ο διεθνής κεντρικός αμυντικός επρόκειτο να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τον δανεισμό του, αλλά η Εσπανιόλ με μια δική της προσφορά άλλαξε εντελώς την κατάσταση.

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